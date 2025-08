Catamarca: un afiliado respondió en duros términos al director de la OSEP, por especular en el mercado con el dinero del Estado

En las últimas horas, la licenciada en psicología, Roxana Díaz Vergara denunció que por reclamar públicamente el pago de los honorarios de la Obra Social de Empleados Públicos, recibió una carta documento del propio director Leopoldo Marchetti.

Pocas horas después, Guido Llanos, un afiliado de la OSEP, le salió al cruce al funcionario advirtiéndole que “antes de apuntarle a una profesional que reclama lo justo, debería mirar el espejo y responderle a los afiliados, que desde hace tiempo estamos esperando explicaciones sobre cómo maneja nuestros fondos como si fueran su caja personal para jugar a las apuestas financieras”.

La propia Díaz Vergara, consideró que el Marchetti le realiza desde hace un tiempo una persecución buscando silenciar sus reclamos, que tiene como finalidad intimidarla y así evitar que se exprese. Comentó que una vez horas posteriores a la nota periodística se liberaron los fondos del mes de abril.

En una publicación en redes sociales, Llanos le dedicó una dura respuesta al funcionario, que reproducimos a continuación de manera textual:

“Respuesta al Director de OSEP, Leopoldo Marchetti. Una voz de un afiliado que no se calla. Leopoldo Marchetti, como Director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de Catamarca, parece haber cruzado una línea peligrosa en su reciente carta documento enviada el 18 de julio de 2025 a Roxana Beatriz Díaz Vergara, una profesional de la salud mental.

En ese escrito, con un tono que huele a intimidación y acoso, le exige formalmente que en 24 horas rectifique públicamente manifestaciones que, según usted, dañan la imagen de OSEP y amenazás con acciones legales si no cumple.

Dice que esas declaraciones sobre demoras en el pago de honorarios de abril y la situación económica de la provincia son inexactas o maliciosas, y hasta se reserva el derecho de iniciar acciones legales por daños y perjuicios. Pero dejeme contarle algo, Leopoldo:

Antes de apuntarle a una profesional que reclama lo justo, debería mirar el espejo y responderle a los afiliados, que desde hace tiempo estamos esperando explicaciones sobre cómo maneja nuestros fondos como si fueran su caja personal para jugar a las apuestas financieras.

Vamos por partes.

(Y voy a permitirme hablarte de igual a igual, yo también soy profesional universitario aunque en otra actividad, así nos ponemos en igualdad de referencias).

-En tu carta, acusás a Roxana Diaz Vergara de dañar la imagen de OSEP al hablar de demoras en los pagos a psicólogos, algo que ella documentó con facturas presentadas el 14 de mayo de 2025 y que, según el Convenio con el Colegio de Psicólogos, debían pagarse en 60 días, y decis que se pagó en tiempo y forma

Pero no creo que ése sea la base que te llevó a generar esta carta documento, eso está claro para mi.

Preferís intimidarla con plazos perentorios y amenazas legales, como si ella fuera la culpable de las fallas de tu gestión.

Eso no es liderazgo, Leopoldo, eso es un intento de silenciar a quien señala tus errores.

Pero el tema no queda ahí.

-Tu carta muestra una doble moral que no podemos ignorar. Mientras le exigís a una profesional que corrija sus dichos y se calle.

Vos sos el mismo que, según tus propias declaraciones analizadas antes, decidiste invertir 500 millones de pesos del Fondo de Trasplantes—dinero de los afiliados con una asignación específica para trasplantes y tratamientos oncológicos según la Ley N° 5116—en plataformas financieras, alegando que era para evitar la devaluación. -Decís que hoy ese dinero vale más del doble a valor dólar, pero no contás toda la verdad. Ni la Ley N° 3509 que crea OSEP, ni la Ley N° 5116 que regula el Fondo de Trasplantes, ni el Decreto B.S. N° 111/1981, ni siquiera las leyes nacionales como la Ley N° 23.660 o la Ley N° 23.661 te dan la facultad explícita para hacer eso.

Esas normativas dicen claro que los fondos de los afiliados, especialmente los del Fondo de Trasplantes, deben usarse para salud, no para especular en el mercado.

-Peor aún, la Ley de Administración Financiera de Catamarca exige transparencia y autorizaciones previas para cualquier operación financiera con fondos públicos, algo que no mostraste.

No hay resolución interna pública, ni decreto del Poder Ejecutivo, ni aprobación documentada de la Contaduría General que respalde tus maniobras.

Eso, Leopoldo, no es administrar responsablemente, como vos decís; eso es violar las leyes que te obligan a proteger nuestro dinero.

Y si las inversiones salieran mal o hubiera un solo peso perdido, podrías estar incurriendo en delitos como malversación de fondos públicos según el Artículo 174 del Código Penal Argentino.

¿Dónde están las auditorías que la Ley N° 3509 exige?

¿Por qué los afiliados no sabemos en qué plataformas metiste nuestro dinero ni qué riesgos corriste?

Mientras vos intentás amedrentar a una psicóloga por reclamar lo que le deben, los afiliados seguimos sin respuestas sobre cómo manejás nuestros aportes.

•El Fondo de Trasplantes no es tu fondo de inversión personal; es la esperanza de quienes necesitan un trasplante o un tratamiento oncológico.• Desviarlo a apuestas financieras, aunque hayas ganado, es una violación a la asignación específica de la Ley N° 5116 y un exceso de autoridad que la Ley N° 3509 no te permite.

Tu gestión, lejos de ser un ejemplo, parece más un juego de ruleta con nuestro futuro.

Así que, Leopoldo, antes de mandarle cartas intimidatorias a profesionales como Díaz Vergara, te pedimos y exigimos que respondas a los afiliados. ●Explicá públicamente dónde y cómo invertiste esos 500 millones, mostrá las autorizaciones legales, presentá las auditorías y dejá de tratar nuestro dinero como si fuera tuyo.

Si querés corregir a alguien, corregí tu propio accionar, que está lleno de sombras legales. Y si creés que podés seguir callándonos con amenazas.

Te invito a que me hagas a mí, como afiliado, una carta documento similar. No me asusta. Si hace falta, estoy dispuesto a llevar esto hasta la Corte Suprema si es necesario, porque los afiliados de OSEP no vamos a tolerar que juegues con nuestra salud y nuestro dinero.

La pelota está en tu cancha, Leopoldo.

Rectificá tu gestión, no a quienes te cuestionan con razón. Nosotros, los afiliados, merecemos transparencia, no intimidación.

Fecha: 31 de julio de 2025, 20:57 (-03)

Un afiliado de OSEP que no se queda callado

Guido Ariel Llanos

Ciudadano Argentino-Catamarqueño”.