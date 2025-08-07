Catamarca: un adolescente y una mujer sufrieron derrapes con sus motos en distintos accidentes

Esta noche de miércoles, poco antes de las 21 horas, en el Camino de la Virgen, a pocos metros de la Avenida 34, se produjo el derrape de una moto que terminó con un adolescente con heridas de consideración, debiendo ser trasladado en ambulancia hasta el hospital.

Según testigos ocasionales, el menor circulaba ese tramo de la calle realizando “willy”, en el momento en que perdió el equilibrio y quedó tendido en el pavimento, ensangrentado, aguardando la asistencia médica.

Una vez consultado por los paramédicos, el joven dio su nombre y apellido dijo vivir en la localidad de San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, y que no recordaba nada de lo que había ocurrido en el momento del siniestro.

Otro hecho de tránsito ocurrió esta noche en Avenida Alem y calle Zurita, en la Capital, donde una mujer resultó herida y debió ser trasladada por el SAME al Hospital San Juan Bautista para su asistencia.