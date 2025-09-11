Catamarca: un adolescente y un joven de 19 años realizaban “willy” y resultaron heridos al protagonizar un violento accidente en El Rodeo

La peligrosa práctica de realizar maniobras extremas en moto, conocidas como “willy”, volvió a dejar un saldo grave. En la localidad de El Rodeo, Las Maravillas, dos motociclistas terminaron hospitalizados tras protagonizar un violento accidente.

Según informaron fuentes policiales, Joaquín Narciso Ibarra, de 19 años, domiciliado en calle Domingo de Vergara, conducía una motocicleta Honda Wave 110 cc de color azul cuando, en medio de una maniobra riesgosa, impactó contra otra moto que circulaba en la misma dirección. El segundo rodado, una Motomel S2 color negro, era guiado por un hombre de 38 años de apellido Correa.

Ambos cayeron a la cinta asfáltica y sufrieron lesiones de consideración. Personal del SAME, a cargo de la doctora Soto, asistió en el lugar y determinó que Ibarra debía ser trasladado de urgencia al Hospital San Juan Bautista debido a una probable fractura de clavícula.

El hecho encendió nuevamente las alarmas sobre la temeraria costumbre de realizar “willys” en la vía pública, una práctica que no solo pone en riesgo la vida de quienes la ejecutan, sino también la de peatones y conductores que circulan por la zona.

La policía y Criminalística trabajaron en el lugar para esclarecer las circunstancias del siniestro.

