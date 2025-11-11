Catamarca: últimos días para postularse a la Feria del Patio Edición Navidad

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Artesanías, recuerda que continúa abierta la convocatoria para participar en la 2ª edición de la Feria del Patio, Edición Navidad, que se realizará los días 12, 13 y 14 de diciembre en El Patio del Predio Ferial.

Artesanos, diseñadores, manualistas y elaboradores de productos regionales de toda la provincia pueden inscribirse para formar parte de este espacio que promueve la creatividad local y el consumo de productos con identidad catamarqueña, ideales para regalar en las fiestas.

Los interesados podrán postularse hasta el miércoles 13 de noviembre para completar su inscripción. Para consultar el reglamento y el formulario accede al siguiente enlace https://bit.ly/FeriaDelPatio2°Edicion

La Feria del Patio busca en esta segunda edición consolidarse como un espacio para el encuentro y la comercialización directa de artesanos y productores, ofreciendo una vidriera única para el talento y la producción artesanal. Esta nueva edición promete volver a llenar El Patio con regalos únicos y con identidad, para elegir como opciones para regalar en estas fiestas.