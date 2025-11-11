Radio TV Valle Viejo
Catamarca: últimos días para postularse a la Feria del Patio Edición Navidad

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Artesanías, recuerda que continúa abierta la convocatoria para participar en la 2ª edición de la Feria del Patio, Edición Navidad, que se realizará los días 12, 13 y 14 de diciembre en El Patio del Predio Ferial.

Artesanos, diseñadores, manualistas y elaboradores de productos regionales de toda la provincia pueden inscribirse para formar parte de este espacio que promueve la creatividad local y el consumo de productos con identidad catamarqueña, ideales para regalar en las fiestas.
Los interesados podrán postularse hasta el miércoles 13 de noviembre para completar su inscripción. Para consultar el reglamento y el formulario accede al siguiente enlace https://bit.ly/FeriaDelPatio2°Edicion

La Feria del Patio busca en esta segunda edición consolidarse como un espacio para el encuentro y la comercialización directa de artesanos y productores, ofreciendo una vidriera única para el talento y la producción artesanal. Esta nueva edición promete volver a llenar El Patio con regalos únicos y con identidad, para elegir como opciones para regalar en estas fiestas.

    El ciclo de cine “Terror en el Valle” que tuvo su debut a fines de octubre, tendrá un nuevo encuentro este viernes 14 de noviembre en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada – CATA (Sarmiento 613) con la proyección de la película argentina “Sangre Vurdalak”, de Santiago Fernández Calvete. La proyección comenzará a las…

    El Mercado Itinerante y el programa Municipio en tu Barrio continúan recorriendo los distintos sectores de la ciudad para acercar servicios y fortalecer la economía local. En esta oportunidad, estarán presentes en la Plaza Crisanto Gómez, ubicada en Av. Alem y Acosta Villafañe, el próximo jueves 6 de noviembre, de 16:00 a 20:00 horas. Durante…

    Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su condena por la Tragedia de Once, el Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó la detención del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta. El ex funcionario kirchnerista deberá presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py…

    El ex diputado del PRO Diego Santilli juró en la tarde de este martes su cargo como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei. Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. A la hora de tomar juramento, Santilli lo hizo por…

    El referente provincial del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), Adolfo Farías, habló por primera vez ante un medio que no sea los propios de su organización de lo que fue la “negociación” con Norberto Milei, padre del presidente Javier Milei, con quien un grupo de familias mantenían una disputa en una fracción de…

