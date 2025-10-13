Radio TV Valle Viejo
Catamarca tuvo su Gran Final Nocturna de Tiro a la Hélice (Video)

Este sábado 11 de octubre en la localidad del Bañado Huillapima en las instalaciones del Club Tiro Deportivo Catamarca se dieron cita más de 30 tiradores para disfrutar la sexta fecha y la gran final nocturna del Torneo Catamarqueño de tiro a la hélice.
A las 17 horas se dio inicio a la sexta fecha del campeonato, donde los podios fueron los siguientes:

categoría menores

1er Karim Vega,
categoría Damas
1er Martina Millán,
2do Gimenez Alejandra

Categoría B

1 er Joao Medeiros,
2do Joge Toledo,
3er Luis Dulot

Categoría A

1er Martín Rivera
2do Fernández Luis
3ro. Victor Vega

A las 20 horas se disputo la gran final nocturna, donde Víctor Vega ratificó su gran año al ganar y coronarse Bicampeón Catamarqueño de tiro a la hélice en la categoría A.

Por otra parte, y como alegría triple su hijo Santiago Vega, logró el Campeonato en la categoría B , y su nieto Karin Vega se Campeón en la categoría menores.

La Campeona Catamarqueña fue Martina Millán

Desde el club Tiro Deportivo Catamarca agradecen por este gran año en lo deportivo pero principalmente en lo humano ya que cada día crecen como familia y esto los compromete más como institución para seguir formando más que tiradores, amigos que comparten con sus familias esta pasión en este su club.
Aprovechan esta oportunidad para invitar a todos los interesados en compartir esta y todas las disciplinas que se realizan en la institución.

Campeón Catamarqueño

Categoría A
Víctor Aníbal Vega (41pts)
2do Maxi Acosta ( 36pts)
3er Esteban Quiroga (32pts)

Categoría B
Campeón Santiago Vega (35pts)
2do Santiago Gómez Bello (34pts)
3er Sebastián Marcolli (32pts)

Video:

