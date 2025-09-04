Catamarca: turista denunció públicamente “prepotencia” policial en Tinogasta y la calificó de “turbia” (Video)

En las últimas horas, mientras recorrían “La Ruta del Adobe”, turistas en Tinogasta atravesaron por un momento incómodo al registrar una imagen de la fachada de la comisaría departamental, y ser increpados por los efectivos.

La denuncia se publicó en redes sociales, donde un joven describe que se sintieron intimidados por los uniformados, por el solo hecho de filmar durante unos segundos el frente de la comisaría, porque les había parecido una casa antigua e interesante, sin advertir que se trataba del destacamento.

En ese momento, comenta, fueron abordados por un policía, de manera prepotente, tratándolos como si fueran narcotraficantes, preguntándoles a dónde se dirigían, y amenazando con buscarlos en Fiambalá, si era necesario.

El testimonio del turista en redes: