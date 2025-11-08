Catamarca: tres personas requeridas por la Justicia fueron detenidas en Tinogasta

Hoy, a las 11:00, numerarios de la Comisaría Departamental Tinogasta procedieron a la detención de un sujeto de apellido Olmos (39), quien contaba con un requerimiento Judicial por los supuestos delitos de lesiones graves en calidad de autor y amenazas simples, ambos delitos en concurso real.

Por otro lado, a las 13:30, los policías hicieron lo propio con un joven de 23 años de edad, de apellido Lemos, sobre quien obraba un requerimiento por los supuestos delitos de hurto simple, robo agravado por ser cometido en banda a título de coautor – autor y estelionato a título de autor; todos los hechos en concurso real.

Por último, a las 15:30, los efectivos procedieron a la detención de otro joven de apellido Casimiro (23), en virtud que habría participado de la supuesta comisión del delito de daños a título de autor.

Finalmente, estas personas fueron alojadas en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a seguir.