Catamarca: tres personas fueron asistidas en el hospital zonal por un vuelco en Ruta 40, Andalgalá

Este sábado alrededor de las 18:20 horas se registró un accidente de circulación sobre ruta provincial N° 48, camino a Aconquija, donde un automóvil Renault 9 de color bordó, dominio AKH574, volcó tras perder el control en un tramo con arena suelta.

El vehículo era conducido por Rosa Patricia Valdez, de 48 años, con domicilio en el barrio La Aguada de Andalgalá, quien viajaba en compañía de su padre, Ramón Antonio Valdez, de 72 años, también de La Aguada, y Elba Beatriz Valdez, de 50 años, oriunda de la ciudad capital.

Según se informó, la conductora habría perdido el control del rodado a causa del terreno arenoso, lo que provocó el vuelco del automóvil.

Al lugar acudió personal de salud que, de manera preventiva, trasladó a los tres ocupantes al hospital zonal para su evaluación médica. De acuerdo al testimonio de los involucrados y a la primera revisión, todos se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones visibles. Sin embargo, fueron atendidos por precaución en el nosocomio local.

Intervino también personal policial para el resguardo del lugar y la asistencia correspondiente.