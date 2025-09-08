Catamarca: tres detenidos por ingresar a una vivienda, golpear a una mujer y amenazar de muerte a un adolescente

En la tarde de ayer, efectivos de la Seccional de Sumalao, con colaboración de sus pares del Grupo Infantería de Zona Norte, se constituyeron en el barrio Las Vías Este, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, y procedieron a la aprehensión de tres sujetos de apellidos Veliz (19), Villagra (30) y Ramos (35), quienes fueron sindicados por una joven mujer de 27 años, como los presuntos autores de haber ingresado al interior de su vivienda, para luego agredirla físicamente y amenazar de muerte a un adolescente de 17 años de edad, en virtud de lo cual se la invitó a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 10.

Durante el procedimiento, uno de los masculinos habría agredido físicamente al personal policial interviniente utilizando un cuchillo, que quedó en calidad de secuestro, no logrando lesionar a ninguno de ellos, ya que se encontraban usando el chaleco protector, por lo que finalmente estas personas fueron trasladadas y alojadas en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.