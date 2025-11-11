Radio TV Valle Viejo
Catamarca: tres detenidos por causar desorden en la Terminal de Ómnibus y romper una vidriera

Ayer, a las 19:05, por requerimiento del SAE-911 numerarios de la Comisaría Décima, conjuntamente con sus pares del Comando de Operaciones Preventivas (COP), llegaron hasta la calle Vicario Segura, entre la avenida Güemes y calle La Rioja, donde procedieron a la aprehensión de tres personas del sexo masculino de apellidos Correa de 27 y 28 años respectivamente y Galván (31), quienes habrían protagonizado un desorden a la salida de la Terminal de Ómnibus, por calle Tucumán, para luego dañar la vidriera de un local comercial de la zona y emprender la huida, siendo interceptados en el lugar mencionado.

Finalmente, se invitó a la encargada del local comercial a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1, mientras que los aprehendidos fueron alojados en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. 

