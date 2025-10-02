Radio TV Valle Viejo
Catamarca: trasladan a tres hombres al Servicio Penitenciario Provincial

Durante la mañana y tarde de hoy, bajo las directivas de los Juzgados de Control de Garantías N° 4 y de la Segunda Circunscripción de Andalgalá, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de esa jurisdicción y de Sexta Nominación de la Capital, numerarios de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado de tres sujetos de apellidos Miranda (31)Díaz (35) y el restante de 46 años de edad, al Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, Departamento Capayán.

Estas personas permanecían alojadas en calidad de detenidas en la Seccional Primera de la Capital y en la Comisaría Departamental Andalgalá, por los supuestos delitos de robo en calidad de autor; robo simple en calidad de autor y abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor, en virtud de lo cual y al culminar con los trámites de rigor, quedaron bajo la custodia del personal penitenciario de la Unidad Penal de Varones.

