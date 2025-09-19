Catamarca: trasladan a la cárcel al imputado por robo en el domicilio de Dalla Lasta

El juez de Control de Garantías N°4, Dr. Marcelo Sago, confirmó hoy la detención de Brian Saúl Juárez, sindicado como el autor del ilícito a la casa del exministro de Servicios Públicos, Guillermo Dalla Lasta. El fiscal de instrucción N°4, Ricardo Córdoba Andreatta, acumuló las causas que tiene imputado al sujeto.

Según la acusación, el primer hecho ocurrió el 7 de septiembre alrededor de las 13:00, cuando Juárez habría ingresado a un domicilio ubicado en calle Rojas N°217 escalando techos y accediendo por una ventana sin ejercer violencia en las personas. Una vez en el interior, se apoderó ilegítimamente de distintos bienes, para luego darse a la fuga con lo sustraído.

El segundo hecho investigado ocurrió el 10 de septiembre, alrededor de las 11:30, en una vivienda de calle Martín de Moussi al 100, barrio Villa Bosch, propiedad del exfuncionario provincial.

De acuerdo con el material probatorio, Juárez habría ingresado desde un domicilio colindante, forzando dispositivos de alarma y accediendo por una ventana. En el interior se apoderó de diversos bienes: una notebook, joyas, relojes de alta gama, prendas de vestir y una caja fuerte que contenía tres armas de fuego registradas, cargadores y municiones. Tras ello, se dio a la fuga con los elementos sustraídos. Este hecho fue encuadrado como robo calificado por escalamiento en calidad de autor.

Juárez será enviado en las próximas horas al Servicio Penitenciario provincial por los próximos diez días hasta tanto el fiscal avance en la causa y disponga solicitar o no la prisión preventiva.