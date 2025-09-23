Catamarca: tránsito interrumpido en paso externo de RN60 en Tinogasta

Vialidad Nacional informa que, por tareas de reemplazo de una alcantarilla, se encuentra interrumpido el tránsito por la variante del paso externo de Ruta Nacional 60 por Copacabana y La Puntilla, en el departamento Tinogasta.

Por estos trabajos, que se extenderían durante toda la jornada, el tránsito queda habilitado por las travesías urbanas de ambas localidades, por la ruta principal.

Se solicita, especialmente a los transportes de carga, desplazarse a baja velocidad, con precaución por la proximidad de las viviendas con la calzada.