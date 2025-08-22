Catamarca: trabajadores de la fábrica CAMINO S.A. se manifiestan frente a Casa de Gobierno pidiendo soluciones

Empleados acompañados por el Sindicato de la Alimentación se concentraron hoy frente a la sede gubernamental de Catamarca para reclamar soluciones inmediatas a la crisis que atraviesa la planta.

El secretario general del gremio, José Ocampo, confirmó que presentaron un petitorio al gobernador solicitando ayuda económica y la intervención del Estado para garantizar la continuidad laboral.

Ocampo explicó que la conformación de una nueva sociedad para la empresa sigue trabada por problemas judiciales del actual propietario, Ariel García Furfaro, detenido en la causa del fentanilo adulterado, lo que demora la llegada de inversores: “Ayer hemos tenido una reunión con Marco, que es el que quiere hacer la sociedad acá en la planta. Y bueno, al no tener una respuesta inmediata a las necesidades que nosotros le hemos planteado, la decisión de la mayoría ha sido de trasladarse pacíficamente hasta acá. Lo que pretendemos es que se intervenga inmediatamente por la parte gubernamental para que haya una salida a esta crisis económica que está atravesando la empresa. Se habla de una nueva sociedad y eso es lo que hoy por hoy está trabado, no hay quien le firme, como hoy sabemos que el dueño de las acciones está con un problema legal”.