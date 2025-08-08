Catamarca trabaja en su participación en los Juegos Evita 2025

El secretario de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Guillermo Perna junto al director Provincial de Deporte Social Federico Andrada se reunieron este viernes en la Casa de la Historia y la Cultura de Pomán con los directores de deportes municipales planificando las etapas municipales y provinciales para la clasificación a los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025.

Del encuentro formaron parte representantes de Deportes de las intendencias de diferentes localidades de la Provincia, y también se transmitió a través de la plataforma Meet para quienes no pudieron asistir al encuentro de manera presencial.

En la reunión se trataron diferentes temáticas, entre ellas la coordinación del trabajo a lo largo de este proceso selectivo para que los jóvenes deportistas de todos los puntos de la Provincia puedan ser parte y lograr el tan ansiado paso a la instancia nacional.

Por otra parte, esta tarde, a las 18.30 hs, se realizará la convocatoria para Asociaciones y Federaciones deportivas de la provincia para planificar el trabajo coordinado durante el desarrollo de las fases clasificatorias de este certamen.