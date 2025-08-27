Radio TV Valle Viejo
Catamarca tiene sus representantes para los Evita de Adultos Mayores

En dos jornada de competencia, se desarrolló la Etapa Provincial de los Juegos Evita 2025 para Adultos Mayores, con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte a través de la Dirección Provincial de Deporte Social. La delegación catamarqueña participará de la instancia nacional que se disputará del 1 al 5 septiembre en la provincia de Salta.

En el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú, se llevaron a cabo la disputa de las disciplinas Newcom, que tuvo como ganador a Belén; por primera vez la realización del Circuito de Habilidades Motrices, que clasificó a la dupla de Belén María Azucena Cata y Pedro Aybar; y Ajedrez, donde obtuvieron su pasaje a la fase nacional: Juan Carlos Farías, Alejandro Erazo, Rubén Vega, Elda Agüero (Capital) y Carlos Lobo (Valle Viejo).

Por el lado del Poli 920 Viviendas, albergó Tenis de Mesa, donde avanzaron en Femenino Josefa Nieva y Blanca Orellana (Pomán); en Masculino Yeme Alessandro y René Cisterna (Capital); y en Mixto María Romero y Julio Veliz (Capital). En Sapo ganaron su clasificación a Salta Rosa Carrizo (Pomán) y Ana Lagoria (Santa María) en Femenino; y en Masculino Ángel Altamiranda (Mutquin, Pomán) y Felix Caro (Tapso, El Alto). En tanto que en Truco vencieron Ramón Caro y Juana Adauto (Tapso, El Alto).

En el Poli 250 se disputó Tejo, donde en Femenino se clasificaron Maura Agüero y Norma Maders (Capital); y en Masculino Alberto Ybarra y Luis Molina (Capital). En tanto que en Padel lo hicieorn Isabela Ávila y Ramona Salas (Belén) en Femenino, y
Marcelo Álvarez y Albino Acosta (Santa María) en Masculino.

El Parque Adán Quiroga fue el escenario de la disputa de Orientación, donde Nery Azucena Cedrón (Belén) y Teresita Eduvijes Toledo (Capital) en Femenino; y Luis Alfredo Salas (Capital) y Oscar Héctor Corbalán (Andalgalá) en Masculino serán los representantes de Catamarca a nivel nacional.

