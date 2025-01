Catamarca: Tiago Puente propone controlar transferencias de fondos públicos, pero no cree que el proyecto prospere

En medio del conflicto de trabajadores en un comienzo con la empresa TextilCom y luego MOM Sports, el diputado Tiago Puente (UCR) presentó un proyecto de ley que prevé la creación de un ente para revisar y analizar las transferencias de fondos realizadas por cualquier área o funcionario del Ejecutivo provincial a personas físicas o a entidad pública o privada, cualquiera sea su figura jurídica. El ente estará conformado por representantes de ambas cámaras de la Legislatura y otros actores de la sociedad civil. Puente calificó al Tribunal de Cuentas como una “unidad básica” peronista.

Propone la conformación de un organismo con autonomía funcional y bajo dependencia del Poder Legislativo, integrado por representantes de ambas cámaras, profesionales especializados en gestión pública y auditoria pública y un representante de la sociedad civil. Entre sus funciones, se destacan la fiscalización en tiempo real de las transferencias, la emisión de informes periódicos y la detección de posibles irregularidades, quedando sujetos todos los funcionarios del Ejecutivo a informar cada movimiento de fondos y pasibles de ser denunciados penalmente si no informasen mensualmente al Ente.

Esta mañana de jueves, hablando con Radio TV Valle Viejo, el diputado Puente no fue optimista sobre la respuesta de los legisladores oficialistas a su proyecto: “Yo tengo que ser también absolutamente sincero con mi expectativa de que si se llegara a aprobar o no. Hoy, por cómo han accionado los bloques del oficialismo en la legislatura que tienen mayoría, tanto en diputados como en senadores, lo veo muy difícil que el proyecto avance, porque pareciera que le da asco la eficiencia y la transparencia en la administración del estado provincial. Entonces, son muchas las cuestiones que venimos denunciando, que venimos solicitando informes y, lamentablemente, entre ellos se van cubriendo. Los legisladores del oficialismo los cubren a los actos de los ministros y no nos hacen despachar los pedidos de informes de las comisiones, hasta muchas veces los encajonan. Bueno, son múltiples las vías que nosotros ya utilizamos y, lamentablemente, no tenemos respuesta. Entonces, ante esto, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados”.

Luego, el diputado opositor respondió a críticas sobre su trabajo, indicando que “recién en mis redes sociales había un comentario que nos sugería que la oposición se ponga a trabajar y que controlemos más. Bueno, nosotros estamos usando todas nuestras herramientas posibles. Ahora, ellos tienen una mayoría que en la legislatura, como acabo de contarlo, no pasan. También siempre nos dicen que la oposición solamente está para criticar. Pero no. Acá demostramos una vez más que no solamente estamos criticando, sino poniendo una propuesta sobre la mesa para que no sigan sucediendo estas cosas, que le dan millones y millones de pesos a empresas privadas que después alzan el bolso y se van, porque encima no se apuesta a empresarios catamarqueños muchas veces. Son amigos que llegan a Catamarca, del poder del turno y que hacen su negocio y se van, sin importarles los catamarqueños. De alguna forma, tenemos que frenar esta joda. Y yo en este tema no aparecí hoy. En el primer momento he dialogado con los damnificados, he dialogado hasta con el propio ministro de Gobierno para contarles que existía una alternativa con cinco empresas locales catamarqueñas que querían hacerse cargo. Bueno, cuando apareció la solución, lo primero que hice fue preguntarle a estos empresarios locales si al menos lo habían llamado desde el gobierno provincial para avanzar con esa idea. Ni siquiera dialogaron con los empresarios locales”.

Esto responde al conflicto que se generó con Textil Com, “de larga data en los que siempre surge como dato, cuantiosos aportes de fondos públicos a empresarios para montar o sostener una actividad y que por la impericia y negligencia del propio Gobierno que concede dichos fondos, terminan con quiebras, despidos y decenas de familias catamarqueñas en la calle”, señaló Puente.

El diputado enfatizó la necesidad de contar con un ente que se encargue de supervisar esas transferencias, asegurando que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente y conforme a su destino original.

“No estamos en contra del apoyo a la producción y al empleo, pero consideramos fundamental que exista un control efectivo sobre estos fondos para evitar discrecionalidades y garantizar la correcta aplicación de los recursos”, expresó el legislador.

“Es un mecanismo complementario al Tribunal de Cuentas, que permitirá reforzar la transparencia y mejorar los procedimientos administrativos relacionados con el uso de los fondos públicos, en tiempo real, para saber qué hace Raúl Jalil con cada peso del erario público”, agregó Puente, quien además no dejó de señalar que “tampoco podemos esperar mucho de un Tribunal de Cuentas cooptado por el kirchnerismo donde dos de sus vocales vienen de ser ni más ni menos que los Ministros de Hacienda y de Gobierno de la gestión de Jalil”.

Puente señaló: “Hay cuantiosos fondos que desde Educación van a instituciones privadas o a la Iglesia Católica o congregaciones religiosas, desde Salud a fundaciones ligadas al Gobernador, desde Industria a diversos programas de promoción que terminan siendo un fiasco como el caso de Textil.com y ni que hablar de las transferencias discrecionales a municipios para hacer frente a compras de vehículos -casi siempre en las concesionarias ligadas al Gobernador-, o a obras públicas cuyos papeles se conforman cuando la obra está ya avanzada. Nunca desde el Estado se mide y evalúa la correcta aplicación de los mismos y el verdadero impacto”.

El proyecto tomará estado parlamentario luego de tener lugar la apertura de sesiones el 1º de mayo y se espera que genere un intenso debate sobre la importancia del control y la rendición de cuentas en la gestión pública.