Catamarca: Tiago Puente lanzó su propio espacio político

El diputado provincial Tiago Puente encabezó el lanzamiento de Generar, un nuevo espacio político que apuesta a construir una Catamarca distinta, con más participación, transparencia y compromiso real.

El acto se llevó a cabo en el Club Zebra, donde se compartió un locro popular en un clima de entusiasmo, encuentro y esperanza. Participaron personas de distintas edades y de diferentes puntos de la provincia, con la firme intención de comenzar a construir una alternativa política amplia y transformadora.

Durante su discurso, Puente hizo un recorrido por el camino transitado junto a su equipo en más de una década de militancia: alegrías, tristezas, angustias y desafíos que forjaron una convicción profunda. “Las dificultades que atravesamos nos sirvieron de faro. Cada obstáculo nos reafirmó que hay otro camino posible para nuestra provincia”, expresó.

A su vez, Puente remarcó que Generar nace como una convocatoria abierta, dirigida a todos los catamarqueños que no se resignan ante la corrupción y el estancamiento: “Generar nace para convocar a todos los que se animen a dar la cara, a quienes no se resignan, a quienes estén dispuestos a pelear contra la corrupción sin importar el color político. No vinimos a adaptarnos al poder, vinimos a cambiarlo”.

En ese sentido, aclaró que no se trata de una interna partidaria ni de una disputa de cargos, sino de una alternativa plural, sin etiquetas, que busca poner en el centro de la discusión a los verdaderos protagonistas: los catamarqueños.

“El eje central deben ser los catamarqueños, no los partidos políticos. Este no es un espacio para conseguir un diputado más, sino para construir una alternativa con valores, con coraje y con futuro, para ganarle a quienes hoy gobiernan”.

Por último, se realizó un fuerte llamado a la transformación, convocando a jóvenes, dirigentes, trabajadores, profesionales y vecinos que quieren una provincia distinta.

“Vamos a abrazar a todos los catamarqueños que sufren día a día, con convicción y coraje, para enfrentar a la mafia que gobierna hoy esta provincia. Vamos a construir el cambio entre todos”.