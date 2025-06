Catamarca: Tiago Puente atacó la designación de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo y lo consideró un “manoseo”

En la Sesión Especial que se desarrolla este martes en la Cámara de Diputados para tratar el Decreto Acuerdo del gobernador Raúl Jalil designando a Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo, al momento de hacer uso de la palabra, el legislador radical Tiago Puente tuvo durísimos términos para descalificar al candidato propuesto.

Puente manifestó: “Un legislador al inicio de esta sesión dijo que acá se trata lo que la voluntad del pueblo, que la voluntad popular se ha expresado en la urna. Bueno, parece que al Defensor del Pueblo lo designe el gobernador, es voluntad popular según ese legislador y por eso hoy lo estamos tratando. La realidad es que hoy vuelven a recrear el circo disfrazado de sesión especial para acomodar a un amigo del poder”.

En tono irónico, Tiago Puente acusó que sus pares oficialistas “están demasiado preocupados para que Dalmacio Mera cobre el aguinaldo, pareciera ser, porque si no, no se explica la rapidez con la que hacen estas jugadas. Lamentablemente ya lo han naturalizado en la provincia. Ustedes y el mundo de Jalil se llenan la boca hablando de justicia, de derechos, de institucionalidad, pero la realidad es que cuando la justicia no los obedece, se indigna. Cuando las instituciones no se subordinan, se ofende. Y ahí se les caen las caretas. Todo es relato”.

Puente definió que “hoy estamos ante el manoseo a la figura del Defensor del Pueblo. No se trata sólo de una modificación de la ley como lo quieren vender. Lo que están haciendo es desnaturalizar una de las instituciones más importantes para llevarse una tajada más a sus billeteras. Porque realmente sigo sin entender qué le puede deber Raúl Jalil a Dalmacio Mera para mandarlos de las narices a aprobar este proyecto”.

Finalmente, el diputado Tiago Puente expresó: “La Defensoría del Pueblo nació para proteger a los ciudadanos, para que tengan a quién recurrir cuando el Estado los abusa, cuando el sistema no los escucha, cuando los derechos son pisoteados. Pero yo me pregunto ahora, ¿a quién van a acudir los catamarqueños? ¿A Dalmacio Mera? ¿En serio? ¿Al mismo que fue parte del gobierno que deben controlar? ¿Qué independencia puede tener alguien que, hasta hace poquito, fue parte del gabinete de Raúl Jalil? ¿Cómo puede defender el pueblo alguien que vivió de él desde el 2003? Bueno, la verdad que Mera es parte y cómplice de este gobierno, de sus negocios, de sus fraudes a los catamarqueños, y no lo quieran venir a vestir como una pobre oveja, porque es un lobo con piel de cordero, y hoy lo están disfrazando de Defensor del Pueblo”.