Catamarca: testigos revelaron la brutalidad del crimen de Marcelino Pachado

Los Barros habrían atacado a Marcelino Pachado con múltiples elementos y con una pala, produciéndole desprendimiento de piezas dentarias y múltiples traumatismos.

La segunda audiencia del juicio por el crimen de Marcelino Pachado, ocurrido en 2017, ha arrojado nuevos detalles sobre la brutalidad del hecho. Dos testigos directos han declarado contra los integrantes de la familia Barros, imputados por el crimen.

Uno de los testigos, quien estuvo en la casa de los Barros y era pareja de uno de los imputados, declaró que se levantó a horas de la madrugada por los gritos desgarradores y golpes. Vio a Pachado muy golpeado y como estuviera borracho, mientras los Barros lo golpeaban con palas, palos y golpes de puños.

Otro testigo declaró que observó cómo los Barros cargaron a Pachado en el baúl del auto y enterraron sábanas y otros elementos. El informe del Dr. Andrada, médico que realizó la autopsia, también reveló detalles sobre las lesiones y la causa de muerte de Pachado.

El debate continúa con 11 testigos que declararán en el juicio. La declaración de estos testigos directos ha generado gran impacto en la opinión pública y ha puesto en evidencia la brutalidad del crimen. La justicia busca determinar la responsabilidad de los imputados en este caso.

Fuente: Catamarca en Cana