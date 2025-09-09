Radio TV Valle Viejo
Catamarca: tarea comunitaria para acondicionarla capilla Virgen de Luján en Capital

Los papás de los niños de la Catequesis de Comunión y Confirmación, junto con catequistas y algunos vecinos, trabajaron en el acondicionamiento de la capilla Virgen de Luján, ubicada en el barrio 21 de Noviembre, jurisdicción de la parroquia San Pío X, en el sur capitalino. Esto con vistas a la celebración de las Primeras Comuniones.

Con mucho empeño y generosidad se abocaron a esta tarea aportando dinero, materiales que ya no se usaban en los hogares y mano de obra.
“Se trabajó durante tres semanas intensas para llegar a los resultados esperados. En los últimos días abrimos la colaboración para que la gente del barrio que veía las obras se entusiasme y ayude con donaciones. Y así se logró poner en condiciones la capilla”, comentó uno de los colaboradores, agregando que “quedan trabajos por realizar que, Dios mediante, se harán luego. Todos quedamos cansados, pero satisfechos con esta obra”.

La intervención consistió en pintura interior y exterior del frente del edificio, recambio de luminaria, cañería de agua exterior, limpieza del tejado, revoque fino de la pared este, mejoramiento del techo, poda general, remoción de escombros y limpieza del fondo. El padre Héctor Salas, párroco de la comunidad, quien impulsó esta iniciativa solidaria y comunitaria, agradeció a quienes llevaron adelante esta obra realizada con tanta dedicación y generosidad.

