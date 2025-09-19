Radio TV Valle Viejo
Catamarca: taller sobre salud sexual y de advertencia por el uso del vaper en estudiantes

Con motivo de la Semana de las Juventudes y la Semana del Bienestar 2025, el Ministerio de Salud de la provincia realizó un taller interactivo con estudiantes de 3er año de la Escuela Secundaria Jorge Newbery.

El equipo de ProSanE trabajó sobre derechos de salud sexual y reproductiva y el uso de vaper. Al respecto, la Dra. Silvana Montenegro explicó “los efectos nocivos de la utilización de vapers y en qué consiste el vapor, qué es lo que están realmente ingresando a su organismo, porque son un montón de compuestos los que se generan ese vapor, compuestos que son nocivos para la salud y pueden generar enfermedades graves, incluso pueden llevar a la muerte de los adolescentes y jóvenes”.

La Semana de Bienestar 2025 se lleva a cabo del 13 al 19 de septiembre bajo el lema “Construyendo Juntos la Salud y el Bienestar”, ya que la salud no depende únicamente de la atención médica, sino también de las condiciones en las que las personas viven, trabajan y se desarrollan. Estos determinantes sociales de la salud—como la vivienda, el transporte, el acceso a espacios verdes—requieren acciones coordinadas entre distintos sectores.

