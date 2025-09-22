Catamarca: taller de Escritura Creativa en la Biblioteca Julio Herrera

La Biblioteca Provincial Dr. Julio Herrera (San Martín 429) será escenario de un taller de escritura creativa, que se dictará este jueves 25 de septiembre de 18 a 20 hs.

“Escribir es abrir una ventana al funcionamiento de la mente humana”, señala María Sol Licari, quien coordinará la actividad. Además de impartir talleres, Sol comparte su experiencia en divulgación de neurociencias del lenguaje en @neurolinguisticamente.

El taller propone un encuentro de dos horas, donde a través de metodologías lúdicas, se invita a explorar la escritura como herramienta para desbloquear la imaginación, buscando generar textos que enciendan la chispa de la creatividad verbal.

La jornada es libre y gratuita, y está pensada como un espacio donde el lenguaje se reconoce no sólo como acción y reacción, sino como un proceso que estimula y transforma la manera de comprender e intervenir en la realidad.

La propuesta cuenta con el apoyo de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.