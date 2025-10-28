Catamarca: Taller de Cuidados entre Pares en Singuil

Desde el Ministerio de Salud se trabaja en prevención del suicidio a través de diferentes acciones destinadas a la comunidad en general, brindando herramientas que se puedan poner en práctica en los distintos escenarios.

En este marco, días atrás, el equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos llevó a cabo un taller de Cuidados entre Pares, destinado a docentes y alumnos de la Escuela Rural N° 1 de la localidad de Singuil.

Al respecto, la directora de Políticas de Promoción, Prevención y Abordaje Comunitario, Carolina Álvarez señaló que “realizamos un espacio de cuidados dirigido a los alumnos de la escuela secundaria, con el propósito de sensibilizar sobre la prevención del suicidio”.

Asimismo, se abordaron contenidos acerca de situaciones complejas generadas en el mismo ámbito escolar, familiar y comunitario, orientadas a los docentes y adultos responsables para que puedan llevar a cabo la escucha activa y el ejercicio de la empatía.

Para finalizar, Carolina Álvarez explicó que “acordamos continuar trabajando en el fortalecimiento de la red de apoyo comunitaria con el fin de contener a las adolescencias y juventudes de la comunidad, a través de la comunicación continua y ofrecer espacios de capacitación para detectar riesgos de conducta suicida”.