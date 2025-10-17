Catamarca: susto en la escuela Clara J. Armstrong  por un incendio en la cocina

Esta mañana de viernes se produjo un incendio en la escuela Clara J. Armstrong, que afortunadamente no pasó de un susto, cuando se prendió fuego un sector de la cocina del establecimiento, debiendo intervenir los bomberos para terminar de extinguir el fuego que ya había sido apagado mayormente por personal escolar.

En diálogo con Radio TV Valle Viejo, uno de los responsables del establecimiento informó: “Fue solamente un susto, la cocina se nos incendió a causa de un un plástico que había cerca de la cocina, entonces, eso fue el detonante que la cocina se pusiera en llamas. Pero todo ya superado, el accionar fue rápido tanto de la policía como de los bomberos y del personal de acá de la escuela, que accionó con matafuego y pudimos evacuar a todos los chicos del nivel primario, secundario, inicial”.