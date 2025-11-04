Catamarca: suspendieron el inicio del debate contra Dardo “Peque” Condorí, por el crimen de Raymundo Barrionuevo

Cuando todo estaba dispuesto para que mañana, a primera hora judicial, se diera inicio al juicio por jurados contra Dardo “Peque” Condorí, acusado del homicidio de Raymundo “Gringo” Barrionuevo, una sorpresiva decisión alteró la agenda judicial.

Sobre el filo de la tarde de hoy, las partes fueron notificadas de la postergación del debate, que debía desarrollarse en la Sala de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial.

Según trascendió, la medida se debe a razones personales de la jueza directora, Ana Daniela Barrionuevo, encargada de conducir el proceso.

El debate, que generó gran expectativa por tratarse de uno de los juicios más emblemáticos y esperados del año, fue reprogramado para el mes de diciembre, aunque aún no se confirmó la nueva fecha de inicio.

El hecho que hoy lleva a juicio a Dardo “Peque” Condorí ocurrió en circunstancias que conmocionaron a toda la comunidad. Raymundo “Gringo” Barrionuevo fue hallado sin vida tras un violento episodio que, según la investigación fiscal, habría tenido un trasfondo personal y motivaciones aún debatidas.

El caso despertó una fuerte repercusión pública y judicial, no solo por el perfil del acusado, sino también por la decisión de someter la causa a un juicio por jurados, mecanismo que viene consolidándose en la provincia como herramienta de participación ciudadana en la administración de justicia.