Catamarca: Susana Zenteno cambió a Raúl Jalil por Dyango

No deja de llamar la atención la ausencia de la intendenta Susana Zenteno desde hace dos días. La jefa comunal no concurrió al municipio en las últimas horas ni tampoco estuvo presente en los actos oficiales. En la víspera, Zenteno no participó del acto de inauguración del Centro de Arte y Tecnología Aplicada en la antigua de Gobierno.

Tampoco cumplió como anfitriona: llamativamente, no concurrió esta mañana al acto de entrega de 53 viviendas en Pozo El Mistol, en donde, además, se entregaron más de 100 escrituras a vecinos chacareros.

Si bien no ingresó ninguna comunicación oficial al Concejo Deliberante, esto no es impedimento para que Susana Zenteno abandone sus funciones. Basta recordar que en mayo no fue al acto por el Día de la Patria. Ella y sus funcionarios mintieron a los vecinos sobre una falsa enfermedad, mientras vacacionaba en paradisíacas islas caribeñas con toda su familia, entre las que estaba su hija funcionaria.

Nada puede descartarse en Valle Viejo, donde lo institucional parece no tener importancia para la gestión Zenteno. Vale preguntarse: ¿Los concejales no notaron la ausencia de Zenteno o harán como el edil Franco Iramaín en mayo que aseguraba que se encontraba con una dolencia cuando ésta vacacionaba en el exterior y la Municipalidad estaba en acefalía? En ese caso, serían tan responsables como ella.

Según trascendió extraoficialmente, Susana Zenteno habría viajado a la ciudad de Córdoba, donde tenía algunos compromisos familiares, y para concurrir al recital que ofreció el cantante español Dyango. Es decir que, otra vez, la intendente priorizó la faz personal, a la institucional.