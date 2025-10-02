Radio TV Valle Viejo
Catamarca sumó otra medalla en los Evita 2025 de Mar del Plata

La triatleta capitalina Sofía Chayle se quedó con la Medalla de Plata en una gran actuación en el Triatlón de los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata.

