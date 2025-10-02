Catamarca sumó otra medalla en los Evita 2025 de Mar del Plata

La triatleta capitalina Sofía Chayle se quedó con la Medalla de Plata en una gran actuación en el Triatlón de los Juegos Deportivos Nacionales Evita en Mar del Plata.
Con el objetivo de comenzar la construcción de una Hoja de Ruta federal orientada al impulso de las Industrias culturales y creativas como sector estratégico para el crecimiento y desarrollo del país, se realizó el miércoles 1 de octubre en Buenos Aires una jornada para elaborar un diagnóstico que permita establecer el estado del sector…
Utilizando una tijera, un peluquero le aplicó dos puntazos en el cuello a su víctima para robarle dinero en efectivo, joyas y una camioneta de alta gama, intentando prenderle fuego a la vivienda. Ahora enfrentará una pena de 14 años de prisión. El juez interviniente resolvió hacer lugar a la apertura a juicio solicitada por…
La Cámara de Senadores de la provincia llevó adelante, este jueves su 19° Sesión Ordinaria, presidida en la oportunidad por el senador Ramón Figueroa Castellanos.Así en la ocasión, el Pleno dio media sanción al proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley N° 5738, sancionada el 23 de diciembre de 2021…
Luego de tomar conocimiento de una denuncia penal radicada en el Precinto Judicial N° 1, por un hombre de 82 años de edad, en la que manifestó que mientras se encontraba en un local comercial de la Peatonal Rivadavia, una persona del sexo femenino le habría sustraído dinero en efectivo del interior de un bolso…
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmo hoy que las acusaciones contra José Luis Espert, el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, “no es una situación menor”, y sostuvo que pese a todo no debería “dar un paso al costado” en su postulación. “No es una situación menor. Obviamente yo creo que Espert tiene que…