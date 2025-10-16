Catamarca: solicitan paralizar la obra de la sede de la UNCA en Andalgalá por falta de condiciones de seguridad

El concejal Álvaro Maza presentó una nota formal, ingresada por Mesa de Entrada de la Municipalidad de Andalgalá, dirigida al intendente Eduardo Córdoba, en la que solicita la paralización inmediata de la obra donde se construye la sede de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) en el Departamento.

El pedido se fundamenta en la presunta falta de condiciones mínimas de seguridad para los empleados municipales que actualmente se desempeñan en la obra. Maza advierte que la situación representa un riesgo tanto para los trabajadores como para el normal desarrollo del proyecto.

A través de esta nota, el edil busca que se tomen medidas urgentes para garantizar un entorno laboral seguro y enmarcado en la normativa vigente.