Catamarca: sin ayuda, anuncian cierre del gimnasio de boxeo Mario “Indio” Herrera

El gimnasio Mario “Indio” Herrera, ubicado en la zona Este de la Capital de Catamarca, conducido el técnico provincial Micael “Miki” Herrera, cerraría sus puertas por razones de salud y económicas de su propietario. Esta decisión deja a numerosos púgiles talentosos formados por Herrera sin un espacio de contención y formación deportiva, indica la página Ring Catamarca.

Luego detalla que el joven coach local, Micael Herrera contó los pormenores de la decisión que tomaría en caso de no llegar a poder solucionar su situación.

“Los motivos por los que pienso en cerrar el gimnasio son por problemas de salud, porque tomo muchas medicaciones y además, estoy separado de mi expareja y debo pasar la manutención para mis tres hijos y tengo que trabajar, ello me obligará a cerrar el gym así puedo hacer otra cosa que me ayude a sobrevivir en esta dura situación económica que estoy padeciendo. Los chicos que me disculpen, pero está difícil la situación y no ayudan, los políticos vienen una sola vez al año con dos bolsas y dos guantes y luego desaparecen, además las cosas que nos dan nos duran uno o dos meses y se rompen porque son de baja calidad”, dijo Herrera.

“Ya desarmé el ring, bajé todas las bolsas y los palos, estoy desarmando de a poco, voy a tratar de salir adelante de otra forma porque de ésta me es imposible continuar. Los chicos que quieran seguir en este deporte van a tener que buscar cualquier otro gimnasio, es más, yo les diría que busquen cualquiera, que no dejen, que traten de seguir en esta disciplina que a ellos les gusta y bueno, ellos no quieren que cierre, me levantan me piden que trate de seguir pero estoy en esto ahora”, prosiguió.

Para finalizar, explicó: “Antes tenía el apoyo de mi papá, de mi expareja, de mis exsuegros que tenía, siempre había gente detrás mío que me apoyaban y ahora ellos no están más, ahora estoy solo y se me hace muy cuesta arriba. Me siento absolutamente solo con esto del gimnasio”.

