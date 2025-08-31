Catamarca: siguen los operativos preventivos en Fray Mamerto Esquiú

Numerarios de la Comisaría de San Antonio, Dpto. Fray Mamerto Esquiú, realizaron operativos de prevención, que consistieron en recorridos a pie y en unidades móviles, y tras inspeccionar un taller ubicado en esa localidad, con colaboración de sus pares de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia, incautaron un rodado que contaba con requerimiento Judicial.

Por otro lado, conjuntamente con personal de la Guardia Urbana y de Tránsito de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, los policías llevaron a cabo un control vehicular en inmediaciones a la Quebrada de Moreira, donde secuestraron un automóvil, puesto que el conductor carecía de la documentación correspondiente, mientras que efectivos y grupos especiales de la Jefatura de Zona Norte desplegaron un operativo de prevención en el resto de la jurisdicción.

Por último, en otro procedimiento, los uniformados secuestraron plantas de la variedad Cannabis Sativa, que fueron puestas a disposición del Juzgado Federal de la Provincia.

Esta modalidad de trabajo, tiene como finalidad acercarse a los vecinos como Policía de Proximidad y, junto a la comunidad, aunar esfuerzos y trabajar mancomunadamente para contar con zonas más seguras. Asimismo, responde a los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad y Orden Público en busca de reforzar la seguridad en los distintos sectores del Valle Central.