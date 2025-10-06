Catamarca: sigue habilitado el Paso de San Francisco

El Paso de San Francisco, ubicado en la emblemática Ruta de los Seismiles, continúa habilitado para el tránsito internacional durante todo el mes de octubre. Desde septiembre, el corredor funciona de manera permanente los siete días de la semana, facilitando tanto el turismo como el transporte de carga entre Argentina y Chile. La medida se mantiene en vigencia gracias a la coordinación de las autoridades de frontera de ambos países y al buen clima registrado en la zona.

La apertura permanente del paso es fruto de gestiones conjuntas entre Argentina y Chile. En mayo pasado, el funcionario argentino Dusso mantuvo reuniones en Santiago con autoridades chilenas, incluyendo al ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso, la ministra de Obras Públicas, Jessica López Saffie, el canciller Alberto van Klaveren Stork y la diputada nacional Daniela Cicardini, entre otros. Estas reuniones tuvieron como objetivo coordinar los plazos de obras de infraestructura del lado chileno, en el marco del proyecto del Corredor Bioceánico, que busca mejorar la conectividad y facilitar el comercio y el turismo entre ambos países.