Catamarca sigue en alerta amarilla por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional renovó alerta amarilla por vientos para Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

El área puede afectados por viento con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 140 km/h en zonas de mayor altura sobre el nivel del mar.

Además, emitió un alerta para Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona Serrana de Pomán.

Durante la siesta y la noche habrá vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.