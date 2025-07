Catamarca: sigue el paro en la fábrica CAMINO S.A.

La protesta en la planta ubicada en Sumalao, Valle Viejo, entra en su cuarta semana sin señales de solución. Más de 75 operarios siguen sin cobrar sus sueldos y aseguran que ni los dueños de la empresa ni las autoridades provinciales dieron respuestas concretas.

Tampoco hubo avance desde el gremio, aunque continúa acompañando en el lugar. Los trabajadores mantienen la medida de fuerza con turnos rotativos durante todo el día, exigiendo el pago de haberes y la reactivación del diálogo.

Uno de los trabajadores, dijo que hasta el momento no se confirmó ninguna instancia formal de negociación ni acercamiento por parte de la patronal: “Acá todavía, estaremos hasta que esto se resuelva. Hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Todavía no se acercó ninguno de los dueños. No se acercó a nadie, así que seguimos en la misma. Igual del gobierno estamos esperando una reunión de vuelta”.