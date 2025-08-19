Catamarca: siete personas fueron arrestadas en distintos operativos, entre ellas, el infaltable joven De Cicco

En la tarde y noche de ayer, en diferentes procedimientos, numerarios de las Seccionales Primera, Novena y Décima, conjuntamente con motoristas del COEM-Kappa, arrestaron a siete personas de apellidos Chazarreta (22), De Cicco (24), Andrada (25), Gómez (26), Jaime (27), Aguirres (39) y Bazán (43), en virtud que habrían infringido lo dispuesto en el Código de Faltas de la Provincia.

Por lo sucedido, estas personas fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes, donde se labraron las actuaciones de rigor.