Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: siete personas fueron arrestadas en distintos operativos, entre ellas, el infaltable joven De Cicco

En la tarde y noche de ayer, en diferentes procedimientos, numerarios de las Seccionales PrimeraNovena y Décima, conjuntamente con motoristas del COEM-Kappa, arrestaron a siete personas de apellidos Chazarreta (22)De Cicco (24)Andrada (25)Gómez (26)Jaime (27)Aguirres (39) y Bazán (43), en virtud que habrían infringido lo dispuesto en el Código de Faltas de la Provincia.

Por lo sucedido, estas personas fueron trasladadas a las dependencias policiales correspondientes, donde se labraron las actuaciones de rigor.