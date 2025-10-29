Catamarca: si no llueve, se complicará la situación del Dique Las Pirquitas

La baja del nivel del Dique Las Pirquitas, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, preocupa a las autoridades y la comunidad. La situación se complica por la falta de lluvias. El director de Riego de la provincia, Javier Castro, habló esta mañana de miércoles con Radio TV Valle Viejo indicando que las últimas lluvias no fueron suficientes para compensar la bajante del dique, pero ayudaron a que la pérdida de nivel no fuera más pronunciada.

Castro consideró que es fundamental que aumenten los índices de lluvia, especialmente en las cuencas de montaña, porque de allí depende la recuperación de los diques, y explicó el de Las Pirquitas tiene una cuota máxima a nivel de vertedero de 15 metros, pero que actualmente se encuentra por debajo de ese nivel crítico: “Todos sabemos que este dique trabaja con una válvula que se conecta con el Acueducto y con otra que alimenta el sistema de riego para Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y Las Colonias. Todo ese circuito depende de Pirquitas, al igual que gran parte del suministro para la Capital. Por eso, todas las miradas están puestas ahí”, explicó el funcionario.

La Dirección de Riego considera posibles restricciones en el uso del agua para riego, si las condiciones meteorológicas no mejoran en el corto plazo, porque entienden que “si no llueve, esto se va a complicar”.