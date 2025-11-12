Catamarca: sembraron 200 mil alevines de pejerrey en el Dique de Collagasta

Con el objetivo de fortalecer la biodiversidad local y reactivar la actividad turística en el Este catamarqueño, el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia llevó adelante una siembra de 200 mil alevines de pejerrey (Odontesthes bonariensis) en el Dique de Collagasta, ubicado en el departamento El Alto.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, se enmarca en las políticas ambientales que encabeza el ministro Eduardo Niederle. Los ejemplares fueron transportados desde las provincias de Córdoba y Buenos Aires, luego de una planificación técnica que contempló tanto los aspectos ecológicos como las condiciones del embalse.

Antes de proceder a la siembra, un equipo de biólogos de la Secretaría de Medio Ambiente realizó un pormenorizado estudio del espejo de agua. El análisis permitió determinar que el dique presenta condiciones óptimas para el desarrollo del pejerrey, una especie emblemática en la pesca deportiva de la región.

El operativo de siembra se llevó a cabo con un cuidadoso procedimiento de aclimatación. En una primera instancia, las bolsas que contenían los alevines fueron colocadas en el cuerpo de agua para igualar la temperatura interna con la del dique. Transcurridos algunos minutos, y una vez que los ejemplares se adaptaron a las nuevas condiciones, se procedió a la apertura de las bolsas, permitiendo el ingreso paulatino del agua del embalse hacia su interior. Finalmente, los peces fueron liberados para iniciar su proceso de adaptación natural al ecosistema local.