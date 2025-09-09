Catamarca, sede del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas

Recientemente, se realizó en la provincia una reunión del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas (FAFEMP), la que fue integrada por el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA, Dr. Omar Barrionuevo. Los académicos de todo el país, de modo presencial y remoto, tomaron parte de la convocatoria.

“Como decano he venido participando activamente de este foro, lo que se realiza una vez por mes y tenemos el honor de que por primera vez se realice en Catamarca”, manifestó Barrionuevo tras la reunión en la que también estuvo presente el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano.

A su vez, con respecto a los temas que se trataron en la agenda de la convocatoria, lo que se llevó adelante en el Nodo Tecnológico, con la presencia de algunos Decanos de manera presencial y el resto mediante videoconferencia el Decano catamarqueño manifestó que “de esta reunión de Comisión Directiva también están tomando parte Universidades extranjeras, más específicamente de Brasil”.

“Tocamos temas que son transversales a todas las facultades y tienen la vocación de internacionalizar la enseñanza de la educación médica en el país y el mundo”, detalló en este sentido el Decano.