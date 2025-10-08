Catamarca: secuestraron cocaína y marihuana en Belén y Santa María

Durante la jornada de hoy martes, efectivos policiales materializaron registros domiciliarios y allanamientos en inmuebles ubicados en el barrio Huaco de la ciudad de Belén y en la localidad de San José de Santa María.

Los policías secuestraron un frasco de vidrio y envoltorios de plástico con 85 g de cocaína y 492,71 g de marihuana que quedaron en calidad de secuestro al igual que tres balanzas y tres teléfonos celulares marcas IPhone, Samsung y Motorola.

Al finalizar las medidas judiciales, un joven de 25 años y una mujer de 42 años, fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las directivas a seguir.