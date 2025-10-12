Catamarca: secuestran un arma, marihuana y plantas de cannabis en Capayán

Luego de tomar conocimiento de una denuncia penal y tras tareas investigativas, efectivos de la Comisaría de Huillapima materializaron un registro domiciliario en una vivienda de la localidad de Concepción, Departamento Capayán.

En el lugar y bajo las directivas de Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, los policías incautaron una (01) escopeta calibre 16 y un (01) televisor Philips negro, de 32 pulgadas, ya que estarían vinculados con otros delitos.

Además, durante la medida Judicial, los uniformados solicitaron la presencia de sus pares del Grupo Antinarcótico de Unidades Regionales (GAUR-Capayán), quienes secuestraron dos (02) envoltorios de plástico y tres (03) frascos de vidrio, con una sustancia tipo herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de unos 77 Gr. de Marihuana, como así también incautaron cinco (05) plantas de la variedad Cannabis Sativa, una (01) balanza de precisión y diferentes tipos de fertilizantes, tomando intervención en este caso el Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.