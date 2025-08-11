Catamarca: secuestran marihuana en la Capital

En la noche de ayer, a las 20:30, mientras numerarios del COEM-Kappa, conjuntamente con sus pares de las Comisarías Primera y Décima, realizaban recorridos de prevención por la calle Gobernador Correa al 1.100, habrían identificado a dos personas del sexo masculino de 21 y 39 años de edad.

Al realizarles un palpado superficial, los policías encontraron entre sus prendas de vestir ocho envoltorios de plástico con una sustancia tipo herbácea, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de personal de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quien llevó a cabo la prueba de campo correspondiente, que arrojó como resultado que se trataría de marihuana, que quedó en calidad de secuestro a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.