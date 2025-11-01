Catamarca: secuestran marihuana, cocaína y ansiolíticos en un puesto caminero de Paclín

Anoche, mientras numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas en un Puesto de Control, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Paclín, controlaron un colectivo de larga distancia proveniente de la Provincia de Tucumán con destino a Mendoza.

Al inspeccionar el micro, los policías observaron que la can “Lía”, adiestrada para detectar estupefacientes, realizó una marcación en una maleta negra y en un bolso de color gris, que pertenecerían a dos personas del sexo masculino de 29 y 33 años de edad, por lo cual frente a testigos civiles dieron apertura a los mismos y encontraron una sustancia herbácea en estado natural y otra tipo polvo húmedo, de colores blanco y amarillento, que al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se tratarían de 272 Gr. de Marihuana y 42 Gr. de Pasta Base de Cocaína, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que 245 comprimidos que serían ansiolíticos, tomando conocimiento de todo lo acontecido el Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.