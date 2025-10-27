Catamarca: secuestran droga en Santa María

Mientras personal del Grupo Infantería Santa María realizaba recorridos preventivos en la avenida Costanera S/N°, de esa Ciudad del Departamento Homónimo, procedió a identificar a dos personas del sexo masculino de 23 y 42 años de edad.

En ese momento, los policías se percataron de que llevaban entre sus pertenencias envoltorios con sustancia aparentemente estupefaciente, por lo que de inmediato solicitaron la presencia de sus pares del GAUR-Santa María.

Una vez en el lugar, los investigadores llevaron a cabo tareas de su especialidad y lograron establecer que se trataría de unos 214,5 Gr. de marihuana, que quedaron en calidad de secuestro al igual que un (01) teléfono celular, que fueron puestos a disposición del Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.