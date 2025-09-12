Catamarca: secuestran más de 60 kilos de cocaína y detienen a dos personas en La Paz

Anoche, personal de Gendarmería Nacional interceptó en Ruta Nacional Nº 60, en el puesto caminero de Casa de Piedra, un automóvil con dos ocupantes oriundos de Buenos Aires.

El vehículo procedía de Jujuy y tras una exhaustiva inspección con el uso scanner, con autorización del Juzgado Federal, se detectaron 60 paquetes que en su interior contenían 64 kilos de cocaína.

De inmediato se procedió a la detención de ambos individuos y al secuestro de la sustancia y del rodado, quedando a cargo de la justicia interviniente.

Trascendió que la droga incautada no tiene como destino Catamarca sino otra provincia.