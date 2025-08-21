Catamarca: secuestran 350 kilos de hojas de coca en Santa María

En Ruta Nacional N° 40, ciudad de Santa María, el personal del Escuadrón 23 “Tinogasta” llevaba a cabo controles vehiculares, cuando visualizaron que un transporte de cargas generales evadió el dispositivo de la fuerza y realizó una maniobra brusca, por lo que se inició un seguimiento controlado del mismo.

A unos kilómetros, los efectivos lograron interceptar el rodado e identificaron al conductor, un hombre mayor de edad. Luego, los gendarmes efectuaron la inspección del rodado y constataron la existencia de un doble compartimiento en el sector del techo y del interior del acoplado.

En presencia de testigos, los funcionarios realizaron una requisa más exhaustiva y extrajeron paquetes envueltos en plástico verde, los que contenían hojas de coca en estado natural. El pesaje total de la mercadería ilegal arrojó 350 kilos.

Por último, se informó del hallazgo al Juzgado Federal de Catamarca, que dispuso el secuestro del vegetal y del vehículo. Con respecto al involucrado, quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría provincial.