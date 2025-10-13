Catamarca: se viene la última función del ciclo de cine en homenaje a Sandro

El ciclo de cine en homenaje a los 80 años de Sandro llega a su cierre este viernes 17 de octubre a las 19.30 en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), con la proyección de Subí que te llevo (Rubén Cavallotti, 1980), una de las comedias más recordadas del Gitano.

El pasado viernes 10 se llevó a cabo la segunda noche del ciclo, en la que se proyectó Muchacho (Leo Fleider, 1970). Al igual que en la jornada inaugural, el patio del CATA se vio colmado de público, con una importante presencia de mujeres de distintas edades que se acercaron para disfrutar de esta propuesta cultural. La noche estuvo marcada por un clima de alegría y camaradería, en torno a la figura y el legado artístico de Sandro.

La tercera función presentará Subí que te llevo (Rubén Cavallotti, 1980), película en la que Sandro interpreta a un famoso cantante que, decidido a conquistar a una joven que vive con su tío conservador, se hace pasar por su hermano gemelo recién llegado al país. Lo acompañan en el elenco María Valenzuela, Darío Vittori y Juan Leyrado.

La proyección final será este viernes 17 de octubre a las 19.30 horas en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 618, en la casona de la ex Casa de Gobierno. La entrada es libre y gratuita, con ingreso por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.