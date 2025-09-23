Catamarca se viene el Rally x2 en Icaño

El Este catamarqueño ya palpita la adrenalina de una nueva edición del Rally de Icaño x2, que se correrá los días 26, 27 y 28 de septiembre, con tres jornadas de pura emoción, once pruebas especiales y el clásico rugir de los motores.

La competencia comenzará el viernes con el shakedown en el Camping Plaza Fray Mamerto Esquiú y un súper prime nocturno, para luego continuar sábado y domingo con los exigentes tramos que recorrerán distintos puntos de la localidad.

👉 Las inscripciones ya están abiertas para los pilotos y pueden realizarse a través del siguiente enlace:

🔗 https://goo.su/kzxxtY

📆 Cronograma oficial

📅 Viernes 26/9

• Shakedown – 1,77 km (15:00 a 16:00 hs) – Camping Plaza Fray Mamerto Esquiú

• PE1: Hostería – Anfiteatro (1,43 km – 20:00 hs)

📅 Sábado 27/9

• PE2: Baviano – Sicha I (18,30 km – 10:23 hs)

• PE3: Estancia Rincón – B° Sumanpa I (12,21 km – 10:51 hs)

• Asistencia – Polideportivo

• PE4: Baviano – Sicha II (18,30 km – 13:04 hs)

• PE5: Estancia Rincón – B° Sumanpa II (12,21 km – 13:32 hs)

📅 Domingo 28/9

• PE6: B° San Cayetano – Ruta 2 I (3,37 km – 08:33 hs)

• PE7: Plaza de las Madres – Las Toscas I (16,06 km – 08:51 hs)

• Asistencia – Polideportivo

• PE8: B° San Cayetano – Ruta 2 II (3,37 km – 10:34 hs)

• PE9: Plaza de las Madres – Las Toscas II (16,06 km – 10:52 hs)

• Asistencia – Polideportivo

• PE10: B° San Cayetano – Ruta 2 III (3,37 km – 11:35 hs)

• PE11: Plaza de las Madres – Las Toscas III (16,06 km – 11:52 hs)