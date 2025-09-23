Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca se viene el Rally x2 en Icaño

El Este catamarqueño ya palpita la adrenalina de una nueva edición del Rally de Icaño x2, que se correrá los días 26, 27 y 28 de septiembre, con tres jornadas de pura emoción, once pruebas especiales y el clásico rugir de los motores.

La competencia comenzará el viernes con el shakedown en el Camping Plaza Fray Mamerto Esquiú y un súper prime nocturno, para luego continuar sábado y domingo con los exigentes tramos que recorrerán distintos puntos de la localidad.

👉 Las inscripciones ya están abiertas para los pilotos y pueden realizarse a través del siguiente enlace:
🔗 https://goo.su/kzxxtY

📆 Cronograma oficial

📅 Viernes 26/9
• Shakedown – 1,77 km (15:00 a 16:00 hs) – Camping Plaza Fray Mamerto Esquiú
• PE1: Hostería – Anfiteatro (1,43 km – 20:00 hs)

📅 Sábado 27/9
• PE2: Baviano – Sicha I (18,30 km – 10:23 hs)
• PE3: Estancia Rincón – B° Sumanpa I (12,21 km – 10:51 hs)
• Asistencia – Polideportivo
• PE4: Baviano – Sicha II (18,30 km – 13:04 hs)
• PE5: Estancia Rincón – B° Sumanpa II (12,21 km – 13:32 hs)

📅 Domingo 28/9
• PE6: B° San Cayetano – Ruta 2 I (3,37 km – 08:33 hs)
• PE7: Plaza de las Madres – Las Toscas I (16,06 km – 08:51 hs)
• Asistencia – Polideportivo
• PE8: B° San Cayetano – Ruta 2 II (3,37 km – 10:34 hs)
• PE9: Plaza de las Madres – Las Toscas II (16,06 km – 10:52 hs)
• Asistencia – Polideportivo
• PE10: B° San Cayetano – Ruta 2 III (3,37 km – 11:35 hs)
• PE11: Plaza de las Madres – Las Toscas III (16,06 km – 11:52 hs)

  • Destacan la participación de PyMEs catamarqueñas en Foro Industrial Alvear

    Destacan la participación de PyMEs catamarqueñas en Foro Industrial Alvear

    El Ministerio de Desarrollo Productivo gestó la participación de empresarios de PyMEs catamarqueñas en el Primer Foro Industrial de Alvear, desarrollado en esa ciudad de Santa Fe, donde confluyeron actores de la industria y la producción de distintas regiones, con el objetivo de generar líneas de trabajos conjuntos y debatir sobre innovación, desarrollo productivo, cooperación…

  • La OMS aclaró que no hay evidencia científica de relación entre paracetamol y autismo, como dijo Trump

    La OMS aclaró que no hay evidencia científica de relación entre paracetamol y autismo, como dijo Trump

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró este martes que no existen evidencias científicas sobre una posible relación entre el consumo de paracetamol en el período del embarazo y el autismo, como señaló el presidente norteamericano Donald Trump recientemente. Con todo, el organismo recordó que cualquier medicamento debe utilizarse con precaución durante la gestación, especialmente…

  • Gestión Turística Sustentable en Catamarca: nuevos egresados en Santa María

    Gestión Turística Sustentable en Catamarca: nuevos egresados en Santa María

    En la ciudad de Santa María, se realizó la entrega de certificados a 20 egresados de la Diplomatura en Gestión Turística Sustentable, provenientes de las localidades de San José y Santa María. Estos se suman a los 15 egresados de Fiambalá que recibieron su certificación a inicios de septiembre. La propuesta académica, dictada por la…

  • Designaron a las nuevas autoridades del INTA, el INV y el INASE tras su restitución

    Designaron a las nuevas autoridades del INTA, el INV y el INASE tras su restitución

    El Gobierno nacional oficializó este martes a las nuevas autoridades que estarán al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La medida se adoptó tras la restitución de estos organismos, luego del rechazo de ambas Cámaras del Congreso a los decretos delegados que habían dispuesto…

  • Catamarca se viene el Rally x2 en Icaño

    Catamarca se viene el Rally x2 en Icaño

    El Este catamarqueño ya palpita la adrenalina de una nueva edición del Rally de Icaño x2, que se correrá los días 26, 27 y 28 de septiembre, con tres jornadas de pura emoción, once pruebas especiales y el clásico rugir de los motores. La competencia comenzará el viernes con el shakedown en el Camping Plaza…

  • PAMI continúa su plan de lucha hoy martes y el jueves

    PAMI continúa su plan de lucha hoy martes y el jueves

    Las medidas, que dan continuidad al plan de lucha de los empleados de PAMI de todo el país, consistirán en un cese de tareas de una hora hoy martes 23 y jueves 25 de septiembre, de 11 a 12 horas, en todos los edificios del PAMI a nivel nacional. Los gremios que representan a los…

Anuncio
Anuncio