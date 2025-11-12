Catamarca: se salvó de milagro al recibir un balazo en el glúteo que casi le toca la arteria femoral

Un ajuste de cuentas terminó con un joven herido de bala en un hecho ocurrido ayer a las 6 de la madrugada, cuando Nelson Agüero (28) fue atacado a tiros mientras se encontraba en la vivienda de la familia Navarro, ubicada en la intersección de las calles San Nicolás y Tierra del Fuego, en la zona sur de la Capital.

Agüero fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos constataron que la bala ingresó por el glúteo y salió por la pierna derecha, a centímetros de la arteria femoral. Los profesionales destacaron que el joven se salvó de milagro, ya que de haberse comprometido esa arteria, el desenlace habría sido fatal.

En el marco de la investigación, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, con colaboración de Sumariantes de las Unidades Judiciales N° 5 y N° 6, llevaron adelante allanamientos simultáneos en los barrios Instituto y San Ramón, y en una vivienda de Víctor Mauvecin al 300.

Durante los operativos, fueron arrestados dos jóvenes identificados como Nieva (25) y Soraire (21), sospechados de haber participado en el ataque. Además, se secuestraron tres motocicletas de 110 cc, una de ellas con pedido de secuestro activo por robo solicitado por la Unidad Judicial N° 1.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción N° 6, mientras se intenta determinar el móvil del ataque que pudo haber terminado en tragedia.

El parte policial sobre el ataque

Tras realizar tareas de su especialidad, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, conjuntamente con Sumariantes de las Unidades Judiciales N° 5 y N° 6, materializaron allanamientos en los barrios Instituto y San Ramón, como así también en la calle Víctor Mauvecin al 300 de esta Ciudad Capital.

En los lugares, por disposición del Juzgado de Control de Garantías N° 3 y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 6, con colaboración de sus pares del GIR-Norte y Sur, los policías arrestaron a dos jóvenes de apellidos Nieva (25) y Soraire (21), quienes tendrían relación con un hecho en el que un hombre habría resultado herido de arma de fuego.

Asimismo, los investigadores incautaron tres motocicletas tipo 110 cc.; una de ellas con requerimiento solicitado por la Unidad Judicial N° 1, por el supuesto delito de robo, y finalmente, los aprehendidos fueron trasladados a la seccional, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia interviniente.