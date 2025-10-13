Catamarca: se realizó un taller sobre prevención de suicidio en el Club Obreros de San Isidro

Días atrás, el equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos llevó a cabo un encuentro de prevención de suicidio en el ámbito deportivo, y estuvo destinado a padres y profesores del Club Obreros de San Isidro. El encuentro resulta de la necesidad de los adultos de contar con herramientas para poder trabajar con los niños, niñas y adolescentes en casos de vulnerabilidad.

Al respecto, la referente del Programa de Prevención de Suicidio, Luciana Barbosa, señaló que “es muy importante trabajar en ámbitos deportivos, pensando en acercar herramientas tanto a padres como a profesores en lo relacionado a factores protectores, de riesgo y señales de advertencia”.

Por su parte, Fernanda, mamá de niños que asisten al Club destacó que “como mamá me pareció muy útil el taller, porque nos pudimos sacar muchas dudas y aprender cómo actuar, cómo manejarnos si sabemos de alguna persona que esté pasando por depresión o alguna situación de riesgo”.

Asimismo, agregó que “nos gustaría poder llegar a los chicos, que ellos puedan escuchar para saber cómo actuar ante algún amigo o familiar en esa situación, o incluso para que sepan de la línea (135) con la que cuentan, ya que ellos se intimidan ante la presencia de un adulto, como los padres o algún familiar”.