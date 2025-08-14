Catamarca: se realizó un nuevo trasplante de córneas en el San Juan

En el Hospital San Juan Bautista se llevó a cabo un el Centro de Trasplante de Córneas a un paciente de 46 años que se encontraba en lista de espera en nuestra provincia, cabe mencionar que con este procedimiento lleva 8 trasplantes desde diciembre.

Es importante resaltar que en la provincia queda un solo paciente en la lista de espera, mientras que en Córdoba son 7 pacientes esperando el tejido. En este sentido, el Director de Ablación, Implantes de Catamarca, Marcelo Lobo, explicó que “la Ley de Trasplante establece que el paciente elige el Centro de Trasplante donde realizarse el procedimiento; si bien desde la provincia siempre se los invita, algunos siguen eligiendo irse a Córdoba”.

Además, Lobo remarcó que “un donante posibilita que dos personas puedan recuperar la visión, nos informemos y tomemos conductas activas. Recordemos que la Ley de Trasplante establece que todos somos donantes salvo que expresemos lo contrario, así que ejerzamos ese derecho de expresarnos frente a la donación”.

De la intervención participaron los médicos cirujanos, Juan Carlos Casanova y Carlos Ferreyra; acompañado por el anestesiólogo Magin Ferreyra, la instrumentadora Myrian Leiva y la circulante Paola Sánchez

¿Cómo ser donante?

– Registrándose en el sitio web Mi Argentina

– En los registros civiles al momento de tramitar el DNI

– Enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino

– Firmando un acta de expresión de voluntad en el INCUCAI o en los Organismos Provinciales.