Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: se realizó un nuevo trasplante de córneas en el San Juan

En el Hospital San Juan Bautista se llevó a cabo un el Centro de Trasplante de Córneas a un paciente de 46 años que se encontraba en lista de espera en nuestra provincia, cabe mencionar que con este procedimiento lleva 8 trasplantes desde diciembre.

Es importante resaltar que en la provincia queda un solo paciente en la lista de espera, mientras que en Córdoba son 7 pacientes esperando el tejido. En este sentido, el Director de Ablación, Implantes de Catamarca, Marcelo Lobo, explicó que “la Ley de Trasplante establece que el paciente elige el Centro de Trasplante donde realizarse el procedimiento; si bien desde la provincia siempre se los invita, algunos siguen eligiendo irse a Córdoba”.

Además, Lobo remarcó que “un donante posibilita que dos personas puedan recuperar la visión, nos informemos y tomemos conductas activas. Recordemos que la Ley de Trasplante establece que todos somos donantes salvo que expresemos lo contrario, así que ejerzamos ese derecho de expresarnos frente a la donación”.

De la intervención participaron los médicos cirujanos, Juan Carlos Casanova y Carlos Ferreyra; acompañado por el anestesiólogo Magin Ferreyra, la instrumentadora Myrian Leiva y la circulante Paola Sánchez
¿Cómo ser donante?
– Registrándose en el sitio web Mi Argentina
– En los registros civiles al momento de tramitar el DNI
– Enviando un telegrama gratuito a través del Correo Argentino
– Firmando un acta de expresión de voluntad en el INCUCAI o en los Organismos Provinciales.

  • Apartan a una maestra jardinera por denuncias de abuso sexual a niños de 3 años

    Apartan a una maestra jardinera por denuncias de abuso sexual a niños de 3 años

    La Justicia de Santiago del Estero investiga a una maestra jardinera de 54 años acusada de abusar sexualmente de dos niños de la sala maternal de un jardín municipal del barrio La Fraternidad, en la ciudad de La Banda. Según la información a la que accedió el diario Panorama, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la…

  • Se recorren comedores, plazas e iglesias buscando otras posibles víctimas del presunto asesino serial de Jujuy

    Se recorren comedores, plazas e iglesias buscando otras posibles víctimas del presunto asesino serial de Jujuy

    La Justicia estima que si bien la investigación inicial en contra de Matías Jurado, sindicado como presunto asesino serial, se centró en cinco personas desaparecidas, no se descarta que el número de posibles víctimas sea mayor. En este sentido, se estuvieron realizando recorridos y entrevistas por diferentes puntos donde se concentran personas en situación de calle, blancos elegidos en su mayoría…

  • Detienen a dos jóvenes sospechados de robo en la Capital de Catamarca

    Detienen a dos jóvenes sospechados de robo en la Capital de Catamarca

    Durante recorridos de prevención por el Pasaje Larrouy, entre las calles Zurita y Mate de Luna, personal policial aprehendió a dos personas del sexo masculino de apellidos Ocampo Navarro (18) y Varela (21). Estos jóvenes, habrían sido sorprendidos llevando una mochila que en su interior contenía dos reflectores y un decodificador de DVD, de los…

  • Denuncian ataque a tiros contra un automóvil y un local comercial en la Capital de Catamarca

    Denuncian ataque a tiros contra un automóvil y un local comercial en la Capital de Catamarca

    La Policía de Catamarca investiga dos ataques ocurridos en la ciudad Capital que afectaron a un comerciante y dejaron daños materiales en vehículos y un local comercial. Según la denuncia presentada por un hombre de 45 años, con domicilio en barrio Lomas del Mirador, el primero de los incidentes se produjo entre las 21:00 del…

  • Catamarca: se realizó un nuevo trasplante de córneas en el San Juan

    Catamarca: se realizó un nuevo trasplante de córneas en el San Juan

    En el Hospital San Juan Bautista se llevó a cabo un el Centro de Trasplante de Córneas a un paciente de 46 años que se encontraba en lista de espera en nuestra provincia, cabe mencionar que con este procedimiento lleva 8 trasplantes desde diciembre. Es importante resaltar que en la provincia queda un solo paciente…

  • Catamarca: detienen a un joven ladrón domiciliario en el Norte de la Capital

    Catamarca: detienen a un joven ladrón domiciliario en el Norte de la Capital

    Efectivos se constituyeron en la Manzana “G”, del barrio Parque Norte, y se entrevistaron con una joven mujer de 20 años, quien adujo que un joven habría ingresado a su vivienda y perpetró un ilícito, para luego darse a la fuga. Con las características brindadas y tras recorridos preventivos, en la intersección de las calles…